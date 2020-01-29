ما هي توقعات الأرباح لـ"سابك" في 2020؟

قال إياد غلام محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال "إن تراجع أرباح سابك مفاجئ للأسواق لكنها تابعة لسلسلة من النتائج السلبية للقطاع".

ومنيت شركة سابك بخسائر صافية بلغت 720 مليون ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع أرباح تجاوزت 3.2 مليار ريال في الربع الأخير من 2018. وهذه أول خسارة فصلية منذ أكثر من 10 سنوات. وقد جاءت الخسائر مخالفة لتوقعات المحللين .

وفي هذا السياق، أوضحت سابك أن الخسائر تأتي بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد، حصة سابك منها 1.3 مليار ريال. أما للعام 2019 بأكمله فقد تراجعت الأرباح أقل من توقعات المحللين بـ74% إلى 5.630 مليار ريال.