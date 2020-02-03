هل تشهد الأسواق العالمية مزيداً من التسييل بضغط من "كورونا"؟

توقع عمرو عبده الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن تشهد الأسواق مزيداً من التسييل مع إغلاق استمر أسبوعا كاملا للأسواق. وأضاف "وبالتالي لم نشهد التأثر الأولي خصوصاً أن من بين الأسهم الصينية حوالي 2900 سهم، وتم إيقاف التداول عليها ووصلت لأدنى مستوى وهو 10%".

وتابع "لكن لا أعتقد أن نشهد تصحيحا مستمرا ومستداما لفترة طويلة، وفي حال المقارنة بعام 2002 نجد أن أسواق الأسهم الصينية تحديداً بعد 12 شهرا من انتشار الفيروس عوضت كل الخسائر. من جهة أخرى، نرى تدخلا قويا للحكومة الصينية بضخ 171 مليار دولار".

وأضاف "نشهد أيضاً انخفاضاً في الطلب على النفط بحدود 200 ألف إلى 250 ألفا، وإذا ما تحول مدى فتاكة المرض بنفس النسبة التي كان عليها "سارس" وهو 10% فمن المتوقع زيادة الانخفاض على الطلب بحوالي 700 إلى 800 ألف برميل يومياً. وهذا يعني تخفيض الزيادة على الطلب التي كانت متوقعة في 2020 بـ50%" .