هل ارتداد السوق الصيني يدل على عودة الشهية للاستثمارات؟

قال مجد دوله، مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول "شهدنا اليوم ارتفاعات طفيفة على الأسواق بعد تراجعات حادة يوم الاثنين. والسؤال هل هذه الارتفاعات تدل على عودة شهية الاستثمارات مرة أخرى أو مازال هناك مخاطر تحيط بالأسواق من تفشي وباء كورونا".

وأضاف "توقعات المستثمرين بانتهاء الوباء لاتزال مبكرة قليلاً ويجب على المستثمرين أخذ الحيطة والحذر بسبب ضبابية المشهد. شهدنا تدخلات من المركزي الصيني والحكومة الصينية وتحتاج بعضا من الوقت حتى نرى هل وصل الوباء للحد الأقصى أم لا يزال هناك مخاطر أكبر قد تواجه الاقتصاد العالمي".