ما سبب استمرار القفزات على سهم "المصرية للاتصالات"؟

قال أسامة مراد رئيس شركة "إم باور" للاستشارات المالية "إن الارتفاعات لا تتوقف على سهم المصرية للاتصالات غير أن ذلك لا يعني أن هناك أثرا فعليا على السهم بالوقت الحالي ولكن هو تجدد بالثقة في الاقتصاد بدخول مستثمر آخر جديد".

وأضاف "رغم شهية المستثمرين العالية إلا أننا نطلب من هيئة الرقابة المالية والمصرية للاتصالات توخي الحذر بسبب اتفاقيات البلاد ومساهمين وطرق قيد مختلفة قد لا تلزم stc بعرض شراء إجباري لحصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر. لا نزال نبحث هذا الموضوع ولسنا على يقين إذا كان من المفروض وجود عرض شراء إجباري. بخلاف ذلك الصفقة هي عبارة عن عدة اتفاقات جانبية التي لا يمكن أن تشمل أحدا غير شركة "فودافون" العالمية".