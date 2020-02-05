هل عادت الثقة للمستثمرين؟

قال وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital إن تأثر الأسواق بالأحداث الخارجية الطارئة وبالأخص كل ما له علاقة بتحليلات وأمور صحية مثل انتشار "كورونا" طبيعي، حيث بدأت الأسواق على ما يبدو تستوعب الأرقام الصادرة من الصين بالنسبة للوفيات، وهي تحت السيطرة مقارنة مع "سارس"، خصوصاً بعد تطمينات البنك المركزي الصيني والبنوك المركزية حول العالم.

وتمسك الدولار بمكاسبه مقابل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا اليوم الأربعاء، في الوقت الذي عزز فيه رد فعل الصين على تفشي فيروس كورونا الآمال باحتمال أن يتم احتواؤه حتى في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الوفيات بشدة.

وزاد معدل الوفيات في البر الرئيسي بالصين بوتيرة قياسية يومية جديدة قدرها 65 ليصل إلى 490. وبلغ عدد المصابين 24 ألفا و324.



لكن مع وجود ما يزيد عن 99% من حالات الإصابة المؤكدة في الصين، وإجراءات الحجر الصحي الصارمة المطبقة وضخ البنك المركزي تريليونات اليوان في النظام المالي، فإن المستثمرين قلصوا جزئيا إقبالهم في الآونة الأخيرة على الملاذات الآمنة.

وانخفض الين مع الذهب والسندات وملاذات أخرى آمنة أثناء الليل في أسوأ جلسة في ستة أشهر. وتكبدت العملة اليابانية خسائر اليوم، لتنزل في أحدث تداولات نحو أدنى مستوى في أسبوع عند 109.45 ين للدولار.