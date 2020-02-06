ارتفاع يعم أسواق الأسهم العالمية بفعل أرقام اقتصادية جيدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي اليوم الخميس في الوقت الذي تلقت فيه أسواق الأسهم الدعم من اعتزام الصين خفض رسوم جمركية على سلع أميركية ومجموعة من إعلانات الأرباح القوية للبنوك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27% بحلول الساعة ‭1139 ‬ بتوقيت غرينتش. ويتجه المؤشر صوب تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي مع تعافيه من عمليات بيع كثيفة شهدها في الأسبوع الماضي.

وتصدر مؤشر قطاع البنوك قائمة الرابحين بين القطاعات في المنطقة، بقيادة بنك نورديا الفنلندي، الذي ارتفع سهمه ما يزيد عن 5% بعد أن فاقت أرباحه للربع الرابع التوقعات.

وقالت مراسلة العربية "كارينا كامل" إن الأسواق الأوروبية حققت مكاسب قياسية بعد المكاسب التي شهدناها في وال ستريت والارتفاعات في آسيا مع تحسن واضح في شهية المستثمرين للمخاطر".