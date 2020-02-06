كيف سيسدد لبنان استحقاقات "اليوروبوندز"؟

في ظل محدودية الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، يدعو العديد من الخبراء لعدم استخدامها مجدداً لسداد استحقاق "اليوروبوندز"، والمبادرة بدلاً من ذلك إلى إطلاق عملية إعادة هيكلة الدين العام، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

فيما يرى آخرون ضرورة الحفاظ على سجل لبنان خالياً من التعثر.

وهناك من ينادي باللجوء إلى عملية Haircut على الودائع المصرفية الكبرى، ضمن عملية أشمل لإعادة رسملة القطاع المصرفي مصرف لبنان، وسد الفجوة التمويلية في القطاع العام.

وقال دان قزي، باحث في جامعة هارفرد، "إن انخفاض سعر السندات بشكل كبير مع وجود احتمال كبير بعدم الدفع، غير أن ما حدث خلال اليومين الماضين أن البنوك المحلية قامت بيع السندات بـ1.7 مليار دولار في يناير، من ضمنها 750 مليون دولار خلال أخر أسبوع".

وأضاف "الوضع الاقتصادي بلبنان صعب لكن يجب دفع "اليورو بوندز" لأسباب عديدة من بينها تعزيز الثقة مع المستثمرين الأجانب لإعادة إعمار لبنان وهو ما يتطلب رفع مستوى المصداقية".