توقعات جيدة لـ"العربية للطيران" بالربع الأول

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة إن "العربية للطيران" حققت نتائج جيدة بالربع الأخير من العام والذي انعكس بشكل واضح على ثقة المستثمرين بالنتائج وإن الأداء على حركة السهم أكبر دليل على تفاعل المساهمين مع أداء الشركة.

وكشفت النتائج المالية تحول العربية للطيران إلى الربحية في الربع الرابع من عام 2019، لتبلغ 199 مليون درهم، حيث أشارت الشركة إلى أن هذه النتائج تأتي بمعزل عن الإجراء المحاسبي المتعلق بالمخصصات الذي اتخذته في عام 2018.

وجاءت النتائج في الربع الرابع من 2019 أعلى من توقعات المحللين البالغة 59 مليون درهم. كما تحولت الشركة إلى الربحية في 2019، إذ بلغت أرباحها نحو مليار درهم، مقارنة بخسائر في عام 2018 بلغت نحو 609 ملايين درهم.

وارتفع عدد المسافرين على طائرات الشركة بـ10% في عام 2019، مقارنة بالعام الذي سبق، ليصل عددهم إلى 12 مليون مسافر. كما ارتفع معدل إشغال المقاعد لعام 2019 بنسبة 2% ليبلغ 83%.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران في حديث له مع "العربية" "إن هناك 3 أمور رئيسية دعمت الأرباح الفصلية للشركة ومنها ارتفاع بـ15% في الإيرادات و10% في عدد المسافرين وتراجع 14% للنفط بالربع الرابع. النفط في السعر الحالي بالسوق تقريباً ما بين 25 و29% وسنواصل سياسية التحوط إلى 2023. تحوطنا في عام 2020 حوالي 65% وفي 2019 تحوطنا بـ 72%".

وأضاف "لم نشهد تأثيرا ملحوظا على السفر بتأثير من كورونا ولكن بطبيعة الحال في حال استمر الفيروس وانتشر بشكل أكبر سيكون له تأثير عالمي على حركة الطيران مثل ما يحدث في شرق آسيا".