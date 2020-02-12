كيف تتأثر "زين الكويت" بزيادة رأسمال "زين السعودية"؟

قال عيد الشهري، المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، "إنه منذ دخول شركة "زين السعودية" للسوق الكويتي، وهم يرون أنه من الأسواق المربحة، وسجني الشركة إيرادات كبيرة جداً، وبوجود سيولة في شركة زين السعودية (الشركة الأم)، سيكون من السهل تمويل رأس المال لتحقيق المزيد من المكاسب".

وكانت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" قد أعلنت عن انتهاء المناقشات مع وزارة المالية السعودية، دون التوصل إلى اتفاق، وبذلك تستمر الديون المستحقة للوزارة بنفس الشروط والأحكام السابقة.

وكان قد سبق أن أعلنت "زين" السعودية بتاريخ 19/08/2019 عن الدخول في مناقشات مع وزارة المالية السعودية، بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في الحقوق الأولوية، أو بأي شكل آخر، وحالت هذه المناقشات دون التوصل إلى اتفاق.