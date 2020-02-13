ما العوامل التي دعمت أرباح "زين" الفصلية؟

قال عبداللطيف العبدالرزاق مدير في إدارة التداول في NBK Capital "إن نتائج "زين" الجيدة تأتي بدعم قاعدة البيانات والاتصال وشبكات "زين" خارج الكويت.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 55 مليون دينار.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فسجلت الشركة أرباحا صافية استثنائية بقيمة 217 مليون دينار بنمو بلغ 10% مقارنة بعام 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى النمو القوي في إيرادات قطاع البيانات، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية لعملياتها التشغيلية والتجارية في أسواقها كافة.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 33 فلسا للسهم عن العام الماضي، كما اعتمد سياسة توزيع الأرباح السنوية للشركة بما قيمته 33 فلسا للسهم كحد أدنى، وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من توزيعات العام الماضي.