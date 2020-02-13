هذ استحقاقات لبنان 2020

استحقاقات الدين اللبناني 4.5 مليار دولار في 2020.

القسم الأول منها هو أصل الدين.

استحقاقات مارس تقدر بـ 1.2 مليار دولار.

استحقاقات أبريل تقدر بـ 700 مليون دولار.

استحقاقات يونيو تقدر بـ 600 مليون دولار.

القسم الثاني منها هو الفوائد.

تقدر فوائد الدين العام اللبناني بـ 2.5 مليار دولار حل سداد الدين يمكن في خيارين لكل منهما عواقبه.

الخيار الأول: سداد الدين من احتياطيات مصرف لبنان بالمقابل تآكل احتياطات مصرف لبنان وتهديد قيمة العملة الوطنية.

الخيار الثاني: وقف الدفع وإعادة هيكلة الدين العام بالمقابل تصنيف لبنان كدولة متعثرة وصعوبة الاقتراض مستقبلا.

بنسبة دين تفوق الـ 150% من حجم الاقتصاد.

يصنف لبنان كثالث أكثر دولة مديونة في العالم بمجمل ديون تبلغ 90 مليار دولار، منها 30 مليار دولار بالعملة الأجنبية.