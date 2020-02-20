3 عوامل تدعم أسعار الذهب في 2020

توقع عمرو عبده - الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً إلى 1700 في عام 2020، وذلك بسبب دخول سيولة ضخمة جداً كانت ترى في ملاذات آمنة أخرى الأفضلية من الذهب ولكن ذلك تلاشى.

وأضاف "هناك 3 عوامل تدعم صعود أسعار الذهب وأحد هذه الأفضلية هي المتغيرات في الفائدة بين الذهب والسندات. هناك ما بين 14 إلى 16 تريليون دولار من السندات تعطي عوائد سالبة، فهذه السيولة تجد أن المخاطرة بامتلاك هذه السندات لا تستحق ولذلك جزء من هذه السيولة يعود للذهب. من ناحية أخرى، العوامل الجيوسياسية تؤدي لكثير من البنوك المركزية أن تستمر في شراء الذهب بكميات كبيرة جداً. بالإضافة لدخول كثير من المستثمرين للاستثمار في الذهب".