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ماهي الفرص المطروحة بملتقى الاستثمار البلدي بالسعودية؟

المصدر: العربية.نت
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انطلق اليوم ملتقى الاستثمار البلدي في السعودية والذي يهدف إلى استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات، وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية للمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن.

وتتضمن محاور الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة مع نخبة من المتحدثين في دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن، كما سيصاحب الملتقى معرضا تشارك به الوزارة وجميع أمانات المملكة وبلدياتها التابعة والجهات الحكومية المنظمة والصناديق التمويلية الممكنة وشركاء القطاع البلدي.

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