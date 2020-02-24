إلى متى ستستمر تراجعات أسواق المال بفعل كورونا؟

قال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة وثيق للخدمات المالية أن مؤشرات الخليج تلحق بتراجعات الأسواق العالمية بسبب الضغط على ثقة المستثمرين مع مخاوف تفشي فيروس كورونا، حيث شهد مؤشر السوق السعودي تراجعات بـ1.5% وسط تداول 1.3 مليار ريال حالياً.

واصلت الأسهم العالمية تكبد خسائر في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن تأثير الفيروس المستجد، مع قفزة في أعداد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وانخفضت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح بـ 3.4% عند 4.670 نقطة.

وانخفضت بورصة ميلانو بنحو 5% بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران ارتفاعات كبيرة في عدد الإصابات خلال مطلع الأسبوع. وفي كوريا الجنوبية حالياً ما يزيد عن 760 حالة، وفي إيطاليا أكثر من 150 وفي إيران 43.



