خبراء يتوقعون أن يصل الانكماش في بريطانيا لـ2% بالربع الأول آخر تحديث: الثلاثاء 29 رجب 1441 هـ - 24 مارس 2020 KSA 16:48 - GMT 13:48 تارخ النشر: الثلاثاء 29 رجب 1441 هـ - 24 مارس 2020 KSA 16:24 - GMT 13:24 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خبراء يتوقعون أن يصل الانكماش في بريطانيا لـ2% بالربع الأول PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أدنى مستوى منذ 2009 لمؤشر مديري المشتريات للصناعة في منطقة اليورو.