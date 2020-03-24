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خبراء يتوقعون أن يصل الانكماش في بريطانيا لـ2% بالربع الأول

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أدنى مستوى منذ 2009 لمؤشر مديري المشتريات للصناعة في منطقة اليورو.

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