كيف تقرأ الأسواق التصريحات الأميركية حول النفط؟

قال جعفر الطائي، العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، إن التصريحات الأميركية حول النفط إيجابية نوعاً ما، لكن علينا ألا نفسر أن تصريحات ترمب تمثل السياسة السعودية، ويجب أن ننتظر الموقف السعودي بخصوص الاتفاقية مع روسيا وأوبك بشكل عام.

وقفزت العقود الآجلة للنفط، اليوم الخميس، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما، ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل للوضع "الصعب" في أسواق النفط العالمية.

وقال ترمب إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية، وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون "أيام قليلة"، ما سيؤدي لخفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.