الأول من نوعه.. اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في G20

يعد الاجتماع يوم الجمعة القادم، هو الأول من نوعه على مستوى G20، حيث سيعقد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة تطورات السوق النفطية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، إن "المعروض الحالي من النفط عند مستويات تحمل تداعيات كبيرة للاقتصاد العالمي".

وأضاف قائلا: "الهدف الرئيسي لمجموعة العشرين هو الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للأسواق العالمية، الاجتماع يتوافق تماما مع هدف المجموعة"، وفق ما ورد في "فايننشال تايمز".

ويأتي اجتماع وزراء الطاقة في G20 بعد يوم من اجتماع أوبك بلاس، الخميس المقبل.

إذ الطلب العالمي على النفط قد انخفض بأكثر من الربع، مع تقييد حركة 4 مليارات شخص حول العالم.