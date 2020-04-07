ما هي أبرز التحديات أمام اجتماع أوبك المقبل؟

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط آمال بأن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن المحللين حذروا من أن ركوداً عالمياً قد يكون أكبر من المتوقع، بما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.

وارتفع خام برنت 80 سنتاً بما يعادل 2.4%، إلى 33.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش بعد أن شهد انخفاضاً بأكثر من 3%، أمس الاثنين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 3.2%، إلى 26.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو 8%، في الجلسة السابقة.



وتوقع الخبير النفطي، كامل الحرمي، أن تسفر المفاوضات لاتفاق بنهاية الأمر رغم صعوبته بسبب أن المحادثات الجارية تتطرق لكمية الخفض وهل هو المعدل 15 مليوناً أو 10 ملايين أو 6 ملايين برميل يومياً، وهذا هو المطلوب خصوصاً أن روسيا لا تستطيع أن تزيد من خفضها للنفط بأكثر من 300 ألف برميل وقد تصل إلى 500 برميل يومياً، وهو ما يجعل الاعتماد الأكبر في الخفض على السعودية".

وأضاف الحرمي "المشكلة في عدم التوصل لاتفاق لحجم الكميات المتفق بخفضها سيؤدي في نهاية المطاف لتراجع أسعار النفط ووصولها دون 20 دولاراً للبرميل".