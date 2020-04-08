هل تتأثر أرباح البنوك بعد انكشافها على "إن إم سي"؟

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة "إن القطاع البنكي أمام تحديات كبيرة منها ضغوط القطاع العقاري، وفيروس كورونا ومؤخراً الانكشاف على إن إم سي. مكافحة الفيروس وضعت أعباء على البنوك بشكل رئيسي من تأخير قروض وتأخير دفعات وتخفيض سعر الفائدة ومن ثم نوعية الموجودات. أما من ناحية الأصول الإماراتية الرئيسة فلا توجد مخاوف عليها لأن أكبر بنك منكشف هو أبوظبي التجاري بمليار دولار وهي 1% من أصول البنك ولكن من ناحية الأرباح هذا أمر آخر.

"البنوك الخليجية ستعاني عام 2020 و2021 في قدرتها على تحقيق نسبة أرباح مماثلة لما كان عام 2019 وسيكون هناك تأثير على التوزيعات النقدية لهذه المؤسسات خلال السنتين القادمتين لأنها ستكون منشغلة بإعادة بناء موجوداتها وهو ما سيضع متطلبات أخرى عليها تفرض عليها عدم التوزيع بنفس المستوى ولكن هذه الأمور سيتم بحثها بعدما نعيد الاقتصاد إلى دورته الطبيعية وتشغيله بشكل طبيعي ومن ثم نستطيع تقييم الضرر بشكل أكبر على هذه البنوك. أي عملية انكشافات كبيرة لأي من البنوك في المنطقة في الوضع الحالي هي عبئ إضافي على البنوك وإن كانت الحكومات تستطيع أن تدعم البنوك لو احتاجت لذلك".