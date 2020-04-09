الأسواق تترقب اجتماع أوبك بلاس

"أعتقد أن هناك تفاهماً بين السعودية وروسيا والولايات المتحدة. أميركا طرف في الاتفاقية لأن أسعار النفط بدأت تخفض نشاط الحفر.. الإنتاج في أميركا سينخفض ​​بمليون برميل يومياً مع نهاية الربع الثالث": إيد مورس - الرئيس العالمي لبحوث السلع في سيتي غروب.

أعتقد أن احتمالية الاتفاق على خفض الإنتاج من قبل أوبك بلاس تفوق 50%على الأرجح سيكون التخفيض بعشرة ملايين برميل يومياً وفي حين أن ذلك لن يزيل الفائض في المعروض، لكنه قد يدفع برنت إلى 40 دولاراً: فاندانا هاري مؤسسة Vanda Insights في سنغافورة.



أسعار النفط مستقرة حالياً وسط توقعات السوق بأن يتم تخفيض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً: الرئيس العالمي لبحوث السلع في بنك BNP Paribas.



فائض المعروض المتوقع في أبريل يبلغ 28 مليون برميل يوميا وفي مايو 21 مليون برميل يوميا تخفيض الإنتاج المطلوب حقا قد يكون كبيراً جداً بالنسبة للمنتجين للقبول به، إذ هو ضعف ما يتم الحديث عنه: رئيس أسواق النفط في Rystad Energy.