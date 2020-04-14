ما هي القطاعات الأكثر استفادة من أزمة كورونا؟

قال مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن سوق دبي متراجع 30% منذ بداية العام، وسوق أبوظبي متراجع أكثر من 20% بسبب التخوف من تعامل السيولة في الأوقات الحالية، في ظل انكشافنا على السيولة الخارجية في المؤشرات العالمية.

وأضاف "ما نراة اليوم من تعافٍ بـ15% في أسواق الإمارات من المستويات المتدنية التي سجلت في 6 أبريل هو نوع من التوازن بسبب البيع العشوائي الذي حصل في المرحلة الماضية بعد خروج مؤسسي أجنبي، لكن في الوقت الحالي بدأنا نشهد مرحلة شراء انتقائية. القطاعات المستفادة بشكل أكبر هي القطاعات الدفاعية مثل شركات الاتصالات".