محرك أسعار النفط... العرض أم الطلب؟

قال الدكتور فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي "إن الأسواق يجب أن تفرق بين الخفض الفعلي والخفض المتوقع الذي سيحدث بشكل تلقائي وبدون تدخل، هذا هو السبب في عدم تفاعل الأسعار بشكل قوي، لأننا نرى أن هذا الانخفاض ليس بسبب التدخل في السوق وإنما هو بسبب انخفاض الطلب 30% والذي أدى لتراجع إنتاج النفط الصخري وأيضاً الروسي ودول أخرى".

وأضاف "إن العلاقة بين وباء كورونا والطلب علاقة عكسية، كلما تراجع الوباء دعم الطلب على النفط، لذا هناك علاقة وطيدة بين الاثنين مع انتشار الوباء والطلب منخفض والمخزونات ممتلئة والنفط فائض في السوق لذا لا أتوقع ارتفاعاً بالأسعار في هذة المرحلة".