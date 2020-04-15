تعرف على المؤسسة الدولية للتنمية

مؤسسة تابعة للبنك الدولي تدعم أنشطة التنمية في الدول الفقيرة وتضم 173 عضواً.

هي أكبر مصدر للتمويل الميسر لأفقر 76 دولة في العالم وتساعد 1.3 مليار نسمة.

51% من الدول الفقيرة المقترضة من المؤسسة هي في أفريقيا.

الدول المقترضة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي جيبوتي والسودان وسوريا واليمن.

مجموع الاعتمادات والمنح المقدمة من المؤسسة منذ إنشائها 391 مليار دولار.

أهلية الدول للحصول على الدعم من المؤسسة تعتمد على الفقر النسبي.

الفقر النسبي يقاس من خلال نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ويتم تحديثه سنوياً.

عتبة الفقر للعام المالي 2020 هي لمن يقل دخله عن 1175 دولاراً في السنة.

مساعدة الدول التي لا تتمتع بالجدارة الائتمانية اللازمة للاقتراض من البنك الدولي مثل نيجيريا وباكستان.

أكثر من 50 دولة مساهمة تجدد موارد المؤسسة كل ثلاث سنوات.