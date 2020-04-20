ماذا تعني أسعار سلبية في سوق النفط؟

قال د.صالح سعادة الجلاد ناشر مجلة ميس الأسبوعية إن الأسعار السلبية في سوق النفط تعني أن منتجي النفط سيدفعون الأسعار لتخفيض خسارتهم الكلية، وهو ما يصب في مصلحة المشتري.

وأضاف الجلاد "القدرة الاستيعابية لأخذ المنتج غير موجودة وبذلك دخلت في المنطقة السلبية. حالة الفائض في السوق ستستمر بسبب أن التراجع في الطلب أكثر بكثير من التراجع بالإنتاج الذي تم الاتفاق عليه خلال اتفاق أوبك+ الأخير. السبب الأساسي هو زيادة المعروض وحالة الإشباع الحالية في الأنابيب والمخزون الذي وصل لأعلى مستوى من الناحية التشغيلية. في حال لم يستطع العالم السيطرة على كورونا وهي الأساس الكبير لما حدث سيستمر الحال لوقت أطول".

وتابع "الأسعار السلبية ستستمر أكثر مما هو متوقع لأسباب كثيرة، إنما لديك المرونة في الأنظمة الغربية والحوافز التي يستخدمونها، نعلم أنها كلها قطاعات خاصة لكن هناك حوافز ستسهل عليهم للتأقلم مع الوضع الذي هم عليه اليوم".