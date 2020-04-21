خلل يشل أسعار النفط الأميركية.. ما الأسباب؟

قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية إن تراجع النفط يأتي بسبب انخفاض الطلب الحالي على النفط مع ارتفاع حاد في مخزون النفط، لذلك نرى الخلل في سعر عقود مايو للنفط الأميركي.

وشهد سعر النفط الأميركي تسليم مايو هدنة قصيرة في التعاملات الآسيوية صباح اليوم رفعته إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ عند 37,63 دولار تحت الصفر للبرميل، مع القلق بشأن توفر السعة التخزينية في الولايات المتحدة

لكن سعر العقود التي تنتهي بعد ساعات قليلة عادت لتحت الصفر مجدداً.