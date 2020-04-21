هل تأخرت أميركا بتخزين النفط الاستراتيجي؟

قال الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن "إن تراجع أسعار النفط الأميركية للمستوى الحالي متوقع لكن المسألة تعود بشكل رئيسي للأساسيات في الأسواق. هناك فائض في المعروض مع توقف حركة السيارات أو الطائرات بالإضافة لأزمة المضاربين الذين قاموا ببيع العقود التي لديهم لشهر مايو وتجمعت كل هذه العوامل فأصبح هناك انخفاض حاد في أسعار البترول للسالب".

وأضاف "وصول الأسعار للسالب لأن تكلفة التخزين أصبحت أعلى من تكلفة البترول نفسه مع انحسار كميات البترول التي يمكن تخزينها. المخزونات الاستراتيجية في أميركا لديها إمكانية في تخزين البترول الثقيل الذي يستخدم في إنتاج الديزل ولا يوجد مخازن كافية لتخزين الخام الخفيف الذي ينتج من خام تكساس. أعتقد أن الولايات المتحدة تأخرت في عملية التخزين الاستراتيجي للحد من الفائض في المعروض حالياً في الأسواق بحدود 80 مليون برميل إضافي للمخزونات الاستراتيجية".