ما الذي يرفع تكاليف شركات الاتصالات؟

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في الربع الأول من 2020 إلى 2.913 مليار ريال مقابل 2.750 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 5.9%.

ونمت أرباح إس تي سي، مقارنة بالربع السابق بنسبة 25.5%، حيث كانت 2.321 مليار ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية في الربع الأول بنسبة 8% إلى 3 مليارات ريال.

وقال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية" لا تزال أرباح STC جيدة في هذه الأوضاع ومعظم الشركات تستفيد من الحجر المنزلي، واعتماد معظم الشركات على المنصات الرقمية والاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت. ولاشك أن الإنترنت هو المحور الأساسي خلال الفترة القادمة، وأن التغير جذري وشامل في قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم. التكاليف معظمها بسبب التقنيات المستمرة التي تتخذها شركات الاتصالات، وربما تبدأ في نتائج الأرباع القادمة تأثير تكاليف الجيل الخامس على الشركات بشكل تدريجي".