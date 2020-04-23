هل تساهم إجراءات التحفيز الأميركية بدعم الذهب؟

توقع ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك" أن يضعف الدولار الأميركي مع ارتفاع الذهب بمعدل 10% في المستقبل القريب.

وأضاف "يجب أن تنتهي تقلبات النفط وتحقيق بعض الهدوء فيها حتى يرتفع الذهب مجدداً".

وتراجع الذهب، اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولارا للأونصة بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأميركية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1710.78 دولار للأونصة، بعد أن قفز أكثر من 1.5% أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1738.90 دولار للأونصة.