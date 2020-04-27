هذة آفاق أزمة النفط

قالت لوري هايتيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن أزمة النفط تاريخية بسبب تعدد الأسباب وتجمعها في آن واحد.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعاً مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء جائحة فيروس كورونا بالكامل.

وقادت الخسائر العقود الآجلة للنفط الأميركي، والتي انخفضت أكثر من دولارين للبرميل بسبب المخاوف من قرب وصول طاقة التخزين في مركز كوشينج في أوكلاهوما للطاقة القصوى.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ16.1% إلى 14 دولاراً اليوم الاثنين.