توترات أميركا والصين تلقي بظلالها على المؤشرات العالمية

قالت مراسلو العربية في لندن كارينا كامل إن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تزيد التباين في أداء مؤشرات الأسواق العالمية، وتؤدي لتراجع شهية أخذ المخاطر.

وهوت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو أيار ليجدوا نزاعا جديدا بين الولايات المتحدة والصين بسبب أزمة فيروس كورونا.



ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5% في بداية غير مبشرة لشهر مايو أيار بعد أن حقق مكاسب 6% في أبريل.



وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا أكبر الخسائر ودارت بين 3.6 و5%.



وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13% عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب في ضغوط مالية جديدة، رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.



وبعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على الصين الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الأحد إن هناك "قدراً كبيراً من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني.



ونزل المؤشر داكس الألماني 3.3% بفعل ضغط إضافي من ديالوج لصناعة الرقائق بعد سحب توقعاتها للعام 2020. وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8%.