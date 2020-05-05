أزمة كورونا تمحو أرباح أكبر البنوك الأوروبية

قالت مراسلة العربية، كارينا كامل، إن البنوك الأوروبية تراجعت بشكل ملحوظ بعد مخصصات لتغطية قروض قد تتعثر نتيجة الكورونا.

وجنب بنك بي.إن.بي باريبا أكثر من نصف مليار يورو مخصصات قروض اليوم الثلاثاء، فيما محت أزمة فيروس كورونا إيرادات البنك الفرنسي من تجارة مشتقات الأسهم وقلصت ثلث أرباح الربع الأول.

وقال البنك إن مخصصاته للخسائر المتوقعة بسبب فيروس كورنا بلغت 502 مليون يورو. وارتفعت تكلفة المخاطر، التي تعكس مخصصات القروض الرديئة، بواقع 85.4% إلى 1.42 مليار يورو خلال الفترة.

وفيما حذر بي.إن.بي باريبا من أن صافي الربح في 2020 سينخفض بما بين 15 و20% عنه في عام 2019، فإن اتفاقيات القروض وإعادة الشراء تضاعفت تقريبا خلال الربع ونمت الميزانية إلى 2.7 تريليون يورو من 2.2 تريليون مع تقديم قروض عاجلة لشركات لمساعدتها على تجاوز إجراءات العزل.

ونزل صافي ربح بي.إن.بي باريبا الذي مقره باريس إلى 1.28 مليار يورو في الربع الأول، بينما انخفضت الإيرادات 2.3% إلى 10.9 مليار يورو. وقال البنك إنه سيسرع بخطى خفض تكاليف التشغيل.

وتضررت تجارة الأسهم للبنك بشدة من هبوط السوق في نهاية مارس، وانخفاض الإيرادات إلى ناقص 87 مليون يورو مقابل 488 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.