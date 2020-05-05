ماهو تأثير كورونا على نشاط القطاع الخاص؟

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالإمارات التابع لمجموعة IHS Markit والخاص بالقطاع الخاص غير النفطي من 45.2 في مارس 2020 إلى 44.1 في أبريل من ذات العام وذلك للشهر الرابع على التوالي.

وتشير القراءة إلى هبوط في مستويات الطلب، حيث أدت القيود إلى مزيد من التراجع في الأعمال التجارية الجديدة خلال أبريل، ليمتد معدل التراجع بشكل طفيف عن المستوى القياسي المسجل في شهر مارس.

وتراجعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أدنى مستوى لها في 32 شهراً، حيث حافظت الشركات على ثقتها بشكل عام بارتفاع الإنتاج، إلى أن مستوى الثقة كان قريباً من أدنى مستوى تاريخي في أكتوبر 2016.

وقال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، إن مؤشر مديري المشتريات يظهر تسارع التباطؤ في نشاط القطاع الخاص في الإمارات بسبب تداعيات الكورونا، وهو ما يعطي مؤشرا قويا حول الضعف في الحركة الاقتصادية بالإمارات.