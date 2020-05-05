متى نستطيع تقييم الضرر الاقتصادي من جائحة كورونا؟

قال يزن عابدين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة الاستثمار "أن الجزء الأكبر من المصاريف في السعودية موجهة لدعم الرواتب في الوقت الحالي مع التذبذب الحاد في أسعار النفط وهو ما سيرفع سقف الاستدانة بالسعودية لـ100 مليار ريال إضافية. السبب الذي استدعى وكالة موديز لتغيير النظرة المستقبلية للسعودية يأتي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط".

وأضاف "أن الأسواق ستستطيع تقييم الضرر الاقتصادي من جائحة كورونا بعد الفتح التدريجي للأسواق العالمية ومعاينة حجم الضرر الفعلي. هناك ضرر مستدام وتوجد أضرار سيتم التعامل معها، لكن الواقع الأساسي هو الشركات التي تملك الملاءة المالية لتخطي هذه الأزمة هي الشركات التي يجب الاستثمار فيها".