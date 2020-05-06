ما العوامل التي دعمت النفط خلال 7 جلسات ماضية؟

قال ياسر الرواشدة، رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك"، إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط هو عودة فتح الاقتصاد تدريجياً في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة لتوقعات خفض الإنتاج وتراجع بالمخزون الأميركي".

وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، مع تجدد الآمال بأن يتعافى الطلب مع تخفيف بعض الدول لإجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، غير أن ارتفاعاً أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية جدد مخاوف المستثمرين حول مخاطر فائض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتاً أو 0.71% إلى 31.18 دولار للبرميل، وذلك بعد أن صعدت 13.9% في الجلسة السابقة، في إطار ارتفاع لليوم السادس.

وزادت الأسعار في الآونة الأخيرة، إذ أنهت بعض الدول إجراءات العزل العام الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا وفي الوقت الذي خفض فيه المنتجون الإمدادات بعد انهيار الطلب، لكن محللين يحذرون من أن إعادة موازنة السوق ستتسم بالتقلب.