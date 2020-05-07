بنك إنجلترا يراقب الاقتصاد.. ولا تحفيز إضافيا

قالت كارينا كامل من لندن إن بنك إنجلترا يحذر من انكماش بنسبة 30% خلال 6 أشهر وهو ما قد يكون أسوأ وأشد انكماش للاقتصاد البريطاني في 300 عام، رغم عدم تدخل البنك لاتخاذ أي إجراء إضافي خلال الشهر الحالي.

وقال البنك إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، بينما ستقفز البطالة لأكثر من 9% من قوة العمل.

وأحجم بنك إنجلترا المركزي عن ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد البريطاني اليوم الخميس، لكن اثنين من بين تسعة من صانعي السياسات صوتوا لصالح زيادة في برنامجه لشراء السندات.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة لدى البنك عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1%، وأبقت على هدفها لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه إسترليني.