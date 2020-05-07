ما هو سبب الخلاف على تأجيل صفقة بيتك - الأهلي المتحد؟

قال عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات إن البنك المركزي الكويتي لا يملك القرار بالنيابة عن البنوك حول مشروعية الاندماج من عدمها، لأن عليها تبعات تجارية وخسائر. ليس من حق البنك المركزي أن يسلب قرار الجمعية العمومية إلا بحال وجدت هناك خطورة على الاقتصاد بشكل عام.

وأضاف الشهري "أن الاختلاف ليس على مبدأ الاندماج وإنما الاختلاف على سعر الاندماج. البنك الأهلي المتحد يتوقع أن تغير سعر السندات وارتفاع السندات الأميركية سيؤثر عليه ولذلك أصبحت هناك تكلفة أكبر على البنك المتحد للتمويل وهو ما يسبب تراجع أرباح الأهلي المتحد وبالتالي انخفاض قيمته. لذلك ينبغي أن يتغير سعر الدمج".

وكان بيت التمويل الكويتي - بيتك قد أعلن أنه تلقى قراراً من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بإعادة تقييم شاملة لصفقة استحواذ بيتك على البنك الأهلي المتحد البحريني، بعد استقرار الأوضاع، واتضاح الآثار والتداعيات المترتبة على آثار وباء كورونا للنظر في جدوى عملية الاستحواذ.