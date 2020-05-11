رفع الضرائب بالسعودية قد ينعش قطاع التجزئة بالإمارات

قال وليد الخطيب مدير شريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات "إن تصريح الإمارات حول تثبيت قيمة الضريبة المضافة مهم جداً بعد توجه السعودية لرفع الضرائب بـ15%". وأضاف "إن الأسواق الإماراتية تفاعلت بشكل إيجابي مع قرار تثبيت الضرائب وهو جيد، لأن ارتفاع الضريبة في السعودية سوف ينعش إلى حد ما قطاع التجزئة بالنسبة للإمارات بعد كورونا".

وقالت وزارة المالية الإماراتية، إنها لا تنوي زيادة ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وقد استقبلت الشركات الأجنبية بأنه لن تكون هناك رسوم أو ضرائب مضافة باهتمام.

وتمثل الشركات الأجنبية في دبي وعدد من الإمارات الأخرى في الدولة النسبة الأكبر، بخلاف دول مثل المملكة العربية السعودية وعمان التي تمثل الشركات الوطنية النسبة الأعظم.