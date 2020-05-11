هل مستويات 100 دولار للنفط معقولة؟

قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن أسعار النفط لن تصل لمستويات 100 دولار للبرميل خلال الثلاث سنوات المقبلة رغم التوقعات بارتفاع الطلب على النفط بسرعة بمجرد أن تخفف الدول قيود الإغلاق. رغم ذلك لاتزال هناك مسألة النفط الفائض الذي يتراكم منذ فبراير من هذا العام ونحتاج لأشهر للتخلص من الفائض".

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الاثنين، حيث ألقت المخاوف من تخمة بالمعروض وضبابية اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 2% إلى 24.25 دولار للبرميل.