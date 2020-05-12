لأي مدى تساهم التخفيضات الجديدة بتسريع توازن أسواق النفط؟

قال الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن أن المبادرة التي أقرتها السعودية يوم أمس حول تخفيض إنتاجها بمليون برميل إضافي طوعي في يونيو من المتوقع أن تسرع بالتوازن بين العرض والطلب. وهناك تحسن بالطلب مع تخفيف قيود الحركة خصوصاً في الاقتصادات الكبرى.



وأضاف أن التخفيضات التي قامت بها السعودية والإمارات بـ 100 ألف برميل يوميا والكويت بإقرارها خفضا طوعيا إضافيا بـ80 ألف برميل يوميا ستساعد بتخفيف 35 مليون برميل من الأسواق في الشهر الحالي

وقالت السعودية مساء أمس الاثنين، إنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو/حزيران بمقدار مليون برميل يوميا. وسيقلص ذلك إنتاجها إلى 7.5 مليون برميل يوميا بما يمثل انخفاضا نسبته 40%، مقارنة بأبريل/نيسان.