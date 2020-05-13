عودة الحياة جزئيا إلى شوارع لندن وسط أزمة اقتصادية

عادت الحياة جزئيا إلى شوارع لندن وسط أرقام اقتصادية ضعيفة للنمو.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل إن وزير الاقتصاد البريطاني أكد دخول الاقتصاد في مرحلة ركود وفقا لبيانات اقتصادية للربع الثاني.

وأعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، الأربعاء، أن المملكة المتحدة سجلت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2% في الربع الأول من العام الجاري بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا الانخفاض الذي تم حسابه بالمقارنة مع أرقام الفصل السابق أسوأ أداء منذ الربع الرابع من 2008، أي في خضم أزمة مالية دولية، بحسب المكتب.

كما تشير الأرقام الأخيرة كذلك إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,8% في شهر آذار/مارس وحده، في أسوأ تراجع شهري تم تسجيله منذ بدء جمع البيانات في 1997.