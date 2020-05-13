كيف يتأثر القطاع المالي بأزمة كورونا؟

قال عبدالله الحامد، رئيس المشورة الاستثمارية في GIB Capital، إن أرباح مصرف الراجحي الفصلية جاءت في نطاق التوقعات ولاتزال المخصصات في الديون المشكوك في تحصيلها مرتفعة. الأمور الإيجابية الأخرى هي نمو محفظة الموجودات بما يقارب 8% ونمو الاستثمارات بما يقارب 8% وكذلك نمو محفظة القروض والسلف بما يقارب 11%".

وأظهرت البيانات المالية، التي أرسلها للسوق المالية السعودية تداول، أن صافي الأرباح بلغ 2.38 مليار ريال، مقارنة بـ 2.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المصرف انخفاض صافي الدخل، نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 29% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وتوقع الحامد أن تحمل الفترة المقبلة العديد من التحديات للبنوك السعودية مع انخفاض أسعار النفط ولكن حزمة الدعم التي قدمتها الحكومة السعودية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والأفراد ستكون مفيدة جداً للقطاع البنكي.