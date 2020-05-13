متى يعود التوازن لأسواق النفط؟

قال كامل الحرمي خبير نفطي إن عودة حركة التجارة والاقتصاد سيكون لها تأثير واضح على عودة التوازن لأسواق النفط.

وتوقع الحرمي أن يعود التوازن لأسواق النفط بالربع الأول أو الثاني من العام القادم.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات بفيروس كورونا في دول تخفف إجراءات العزل العام، مما قد يؤدي إلى تجدد قيود على التنقل، بينما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية ما زالت ترتفع.

وطغت المخاوف على دعوة أخرى صادرة عن السعودية لزيادة تخفيضات الإنتاج لموازنة السوق في أعقاب تراجع الطلب بسبب الفيروس، بعد أن قالت أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تعتزم تعزيز تخفيضات الإنتاج مجددا.

وانخفض خام برنت 2.4% إلى 29.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع 1.2%، أمس الثلاثاء.