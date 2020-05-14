هل أدوات النقد وحدها كافية لدعم الاقتصادات؟

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، من أن أضرار جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد الأميركي قد تكون "طويلة الأمد"، موضحاً أن خطط المساعدة العاجلة في هذا الإطار "مكلفة" بالتأكيد، لكن لا مفر منها لتفادي ركود كبير.

وقال باول في خطاب "قد يكون دعم إضافي للموازنة مكلفاً، لكنه يستحق العناء إذا سمح بتفادي أضرار اقتصادية على الأجل الطويل وأتاح لنا تحقيق انتعاش أقوى".

وقالت كارينا كامل إن أدوات النقد وحدها غير كافية لدعم الاقتصاد ولكن تخوف المحللون تذهب إلى أن الأثار ستبقى لفترة طويلة ومخاوف داخلية في أميركا بين الجمهوريين والديمقراطيين قد تعرقل أي تقدم لتوفير أي دعم للاقتصاد.