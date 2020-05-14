 هل نستطيع تقييم الخسائر الاقتصادية جراء كورونا؟

قال رضوان مغراوي الرئيس التنفيذي لبنك Lombard Odier الشرق الأوسط إن "الاقتصاد العالمي بدأ منذ أسبوع فتحا تدريجيا خاصة في أوروبا وأميركا وإن التحدي الاقتصادي في العالم الآن هو بطريقة العودة للنشاط الاقتصادي لما قبل تفشي كورونا ومرحلة تقييم الخسائر".

وأضاف مغراوي "على أوروبا وأميركا اتباع نموذج الصين في التعامل مع كورونا بالفتح التدريجي. المرحلة الأولى ستكون في دعم إنتاج المصانع والمرحلة الثانية في الاستهلاك. تجربة الصين ناجحة إلى حد ما واقتصاد الصين استعاد 70% من حركته ومن المتوقع أن تستعيد أميركا وأوروبا نفس الوتيرة".