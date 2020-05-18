كيف ينعكس ارتداد النفط على أسواق المنطقة؟

قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في بي اتش مباشر إن انخفاض أسعار النفط بحدود 65% في الربع الأول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بفعل تفشي فايروس كورونا والذي أدى لانخفاض الطلب وأزمة في التخزين سيواصل ضغطه على أسواق المال في منطقة الخليج.

وقال طوقان في مقابلة مع "العربية"، إن التحدي الأكبر على أسواق الخليج، هو إيرادات النفط المتوقعة، مع أثر فيروس كورونا على حركة التنقل الذي تراوح تأثيره بنسب بين 25% و45% على بعض الدول على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن أسعار النفط تتأثر بحساسية أكثر بالطلب، وهو ما سيكشف عنه المقبل من الأيام، ولكن التوازن لن يكون سهلاً، ولكن السيطرة على الظروف الحالية، تبشر بأن أسواق رأس المال ستستفيد من حزم الدعم، ورفد البنوك بسيولة كبيرة. وأضاف طوقان "أن تذبذب أسواق المال هو سيد الموقف وتراجعت الأسواق مع خروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية".

وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا. وقفز خام برنت 6.1% إلى 34.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت غرينتش.