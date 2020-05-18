ما هي توقعات الطلب على النفط خلال الفترة القادمة؟

قالت شيرين دمج محللة ومسؤولة عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Rystad Energy إن عودة النشاط الاقتصادي مع بدء الفتح التدريجي للأنشطة سيساهم بشكل كبير في ارتفاع الطلب العالمي في شهر أيار 72,2 مليون برميل في اليوم، أي ما يعادل تحسن بـ7 مليون برميل في اليوم.

وتوقعت دمج أن تواصل الأسواق بلمس التحسن في الطلب خلال السنة الحالية. وأضافت "بحلول نهاية العام سيتحسن الطلب بحدود 95 مليون برميل في اليوم لكن لن ترى الأسواق مستويات 2019 بحدود 100 مليون برميل يومياً وما فوق إلا في نصف عام 2021".

وتدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.

وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.

وارتفع خام برنت 1.33 دولار ما يعادل 4.1% إلى 33.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 13 أبريل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.65 دولار ما يوازي 5.6% إلى 31.08 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 مارس. وسجل عقد يوليو الأكثر تداولا 31.05 دولار مرتفعا 1.53 دولار للبرميل.