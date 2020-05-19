ماهي العوامل الضاغطة على الأسهم الأوروبية؟

قالت كارينا كامل إن الأسهم الأوروبية تفاعلت بشكل محدود اليوم الثلاثاء رغم خطط تحفيز جديدة من الاتحاد الأوروبي عززت الآمال بتعاف اقتصادي أسرع خطى من الانكماش الناجم عن تفشي فيروس كورونا.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16% وقادت الأسهم الألمانية المكاسب بصعود 0.9%.



وصعدت أسهم منطقة اليورو 0.4% بعد اقتراح فرنسا وألمانيا أمس الاثنين إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 500 مليار يورو يقدم منحا للمناطق والقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

