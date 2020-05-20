كيف ستعيد الأزمة تشكيل سلاسل التوريد حول العالم؟

قال جوني الهاشم المدير التنفيذي Edmond de Rothschild Private Equity إنه رغم التوقعات بتراجع التبادل التجاري العالمي هذا العام بين 10 إلى 30% بسبب كورونا قد يخلق فرصاً لإعادة هيكلة الاقتصاد ككل والعولمة. المرحلة المقبلة ستحمل طابعا جديدا وعولمة مختلفة تشمل أهمية أكبر للتركيز على المناطق وستعيد هذه الأزمة تشكيل سلاسل التوريد حول العالم لتأمين حاجات وصناعات محلية واقتصاد منتج.

وأضاف الهاشم "أن الاقتصاد الصيني أصبح اليوم ملوثا مع تهافت المستهلكين لشراء بضائع ليست ضرورية لذلك ستبرز بلدان أخرى بإمكانيات أفضل، أوروبا الجنوبية مثل البرتغال وإسبانيا والتي تمتاز بطاقة بشرية عالية من ناحية الزراعة والمعلوماتية والصناعة بالمطلع. المغرب أيضاً استثمر بالبنى التحتية والطاقة البديلة النظيفة".