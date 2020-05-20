ما هو تأثير كورونا على أسواق القمح؟

قال فراس بدرا رئيس مجلس إدارة Golden Grain "إن السنة الحالية تعتبر قياسية لإنتاج القمح والذرة. ارتفعت الأسعار في شهر مارس بضغط من مخاوف كورونا التي أثرت على التصدير والتخوف حول كمية المحصول هذه السنة. تراجع الأسعار بسبب المخزون الكبير سيصب في صالح المستهلك".

وأضاف بدرا "أن حالة الطقس لا يمكن السيطرة عليها وقد تشكل مفاجأة للمحصول وقد يؤثر على العرض وسعر القمح في النطاق القريب".

وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية ارتفاع الإنتاج العالمي من القمح بـ5% هذا العام مقارنة بعام 2019 ليبلغ نحو 768 مليون طن.

وتبين أن المخاوف التي تسببتها أزمة كورونا من حدوث نقص في إمدادات القمح نتيجة إجراءات إغلاق الدول لم تدم طويلاً، كما تبين للدول التي حدت من صادراتها أن لديها معروضا ضخما لهذه الحبوب.