هل تجاوزت أسعار النفط السيناريوهات الأسوأ؟

قال أيهم كامل رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Eurasia Group إن الأسواق وصلت لمرحلة النهوض بأسعار النفط وجزء من هذه التغيرات هي العلاقة بانخفاض الإنتاج في أميركا وانخفاض إنتاج أوبك في مايو، بالإضافة للتفاؤل مع بداية عودة النشاط الاقتصادي وفتح تدريجي في الصين وكلها عوامل ستساهم بارتفاع أسعار النفط.

واستقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء رغم مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض في مخزونات الخام الأميركية، حيث كبحت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مكاسب السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 34.99 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 0.28%، إلى 32.05 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1% في الجلسة السابقة.